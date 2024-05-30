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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin istenen cezalar belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli için ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

14:15 - 30/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:48 - 30/05/2024 Perşembe
AA
Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Beşiktaş'taki yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 9 şüpheli hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

Beşiktaş'ta gece kulübünde yangın faciası: Can kaybı 29'a yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Korkunç olayda 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangına ilişkin işletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan yangından hayatını kaybeden 29 kişiden 14'ünün kimliği belli oldu.

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