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Şişli'deki AVM'de korkutan yangın

Şişli'deki AVM'de korkutan yangın

19:014/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
DHA
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Beşiktaş'taki ünlü AVM'de çıkan yangına müdahale için olay yerine ekipler sevk edildi.
Beşiktaş'taki ünlü AVM'de çıkan yangına müdahale için olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Şişli'de bir AVM'de yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ziyaretçiler tedbiren tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir AVM'deki restoranın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında restoran içerisindeki müşteriler tedbiren tahliye edildi.


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Şişli'deki AVM'de korkutan yangın
Gündem / İstanbul
04 Aralık, Çarşamba

Yangın, saat 18.15 sıralarında Şişli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki restoranda meydana geldi.

Elektrik panosunda bulunan kabloların yanmasıyla çalan alarm paniğe neden oldu.

Müşteriler tedbiren AVM'den tahliye edilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



#Yangın
#AVM
#Beşiktaş
#Levent

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