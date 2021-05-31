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İSTANBUL

Beyoğlu Kaymakamlığından "Gezi provokasyonu" önlemi: Yürüyüş ve basın açıklamasına izin yok

Beyoğlu Kaymakamlığı, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümünde provokasyon hazırlığında olan grupların sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar sonrası, "yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine" izin verilmeyeceğini açıkladı. Metro İstanbul ise, Valilik kararı nedeniyle "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır." açıklamasını yaptı.

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​Beyoğlu Kaymakamlığından Gezi provokasyonu önlemi: Yürüyüş ve basın açıklamasına izin yok | Taksim durağı neden kapalı? Metro Taksim durağı ne zaman açılacak?
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Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü nedeniyle Taksim'de eylem yapacaklarını açıklayan marjinal gruplara karşı bir açıklama yayımladı.

Kaymakamlık, grupların bugün yapacağı eylemin yasaklandığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "31 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da İpek Sokak’ta -TMMOB MMO önü- sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine ayrıca Beyoğlu ilçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresi ile İpek Sokak ve çevresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı olarak belirlenmediğinden 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. maddeleri gereğince ve Covid-19 tedbirleri kapsamında müsaade edilmeyecektir." denildi.

Bir açıklama da Metro İstanbul'dan: Taksim durağı ikinci emre kadar kapalı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir.

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