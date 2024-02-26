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'Bina kötü kokuyor' tepkisi ortalığı karıştırdı: Sözlü tartışma meydan kavgasına dönüştü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, misafirliğe gelen bir ailenin "bina kötü kokuyor" tepkisi, büyük bir kavgaya yol açtı. Aile ve bina sakinleri arasındaki başlayan kavga, sokağa taşarak büyüdü. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, olaya müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

10:16 - 26/02/2024 Pazartesi
IHA
Sözlü tartışma hızla büyüyerek meydan kavgasına dönüştü.
Sözlü tartışma hızla büyüyerek meydan kavgasına dönüştü.

İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen olayda, misafirliğe gelen ailenin “bina kötü kokuyor” tepkisini bina sakinleri duyunca ortalık karıştı. Birbirine giren aile ile bina sakinleri arasında başlayan kavga sokağa taştı. Meydan kavgasında 7 kişi yaralanırken, polis 4 kişiyi gözaltına alındı.


Taraflar birbirine girdi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir aile akrabalarına misafirliğe geldi. Binaya giren aile, iddiaya göre kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak “bina ne kadar kötü kokuyor” dedi. Bunu duyan bina sakinleri, aileye “beğenmiyorsanız gidin binadan” diye karşılık verdi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi. O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

“Bina kötü kokuyor” sözleri meydan kavgasına döndü

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı. Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise kaşı patlayan genç ile hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale etti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


#kavga
#İstanbul
#Kağıthane
42 dakika önce
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