Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan 'Tosuncuk' ortaya çıktı: Yakında teslim olacağım

Binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaparak 2018 yılında yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.

Aracılar ile video mesaj gönderdiği ifade edilen Tosuncuk lakaplı Aydın, kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.

"Ben de mağdur oldum"

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Aydın, yaptığı konuşmada, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın'ın son hali

Sözlerinin devamında hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşünce ve girişiminin olmadığını ifade eden Aydın, "Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum." dedi.

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"Türk yargısına teslim olacağım"

Mağduriyetleri gidermek adına elinden geldiğini vurgulayan Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur." şeklinde konuştu.

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