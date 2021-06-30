Gündem Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan Tosuncuk ortaya çıktı Yakında teslim olacağım
3. SAYFA

Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan 'Tosuncuk' ortaya çıktı: Yakında teslim olacağım

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırarak yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan Aydın, yaptığı videolu açıklamada, kısa süre içinde Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Binlerce kişiyi dolandırarak sırra kadem basan ​Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı : Yakında Türk elçiliğine giderek teslim olacağım
Çiftlik Bank kurucusu, 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın

Binlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun yaparak 2018 yılında yurt dışına kaçan Mehmet Aydın, Sözcü gazetesine açıklamalarda bulundu.

Aracılar ile video mesaj gönderdiği ifade edilen Tosuncuk lakaplı Aydın, kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.

"Ben de mağdur oldum"

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan Aydın, yaptığı konuşmada, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı." ifadelerini kullandı.

Mehmet Aydın'ın son hali
Mehmet Aydın'ın son hali

Sözlerinin devamında hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşünce ve girişiminin olmadığını ifade eden Aydın, "Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum." dedi.

"Türk yargısına teslim olacağım"

Mağduriyetleri gidermek adına elinden geldiğini vurgulayan Aydın, "Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur." şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Firari sanığın dinlenmesini mahkeme reddetti
GÜNDEM
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme: Firari sanığın dinlenmesini mahkeme reddetti

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi: Bizde yok!
EKONOMİ
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'a ilişkin beklenen cevap geldi: Bizde yok!

Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
EKONOMİ
Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Abone Ol Google News
Kanadada rekor sıcaklık

Kanada'da rekor sıcaklık

233 kişi hayatını kaybetti.
Arabayla takas edilecek

Arabayla takas edilecek

​Bir tonluk 'Paşa', bayram öncesi alıcısını bekliyor.
CHPli vekil Turan Aydoğandan Cumhurbaşkanı Erdoğanı hedef alan hadsiz sözler: Ömrü insan haklarına saldırıyla geçti

Bakanlığa bağlı bir anonim şirket olacak.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs bilançosunu açıkladı.

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası önemli açıklamalar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması.

​Gara'da 7 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Suriyeli gencin büyük başarısı: LGS'nin 97 birincisinden biri oldu.
Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım
Hayat

Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp tehditler savurmuş: Sizi tek tek vurdurtacağım

Beyoğlu’nda bir otelin restoranında çıkan kavgada oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun 7'si polis 12 kişiyi yaraladığı olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Furkan Çalıkoğlu'nun polisin silahını alıp ateş ettiği öğrenildi. Ayşegül Çınar'ın ise polise kafa atıp, "Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" şeklinde tehditler savurduğu tutanaklarda yer aldı. Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar olay sonrası ilk kez konuştu. Çınar, "Mekanda oturuyorduk tanımadığımız biri geldi Furkan’ın kafasında şişe kırdı" dedi. Çınar, gazetecilerin sorduğu uyuşturucu iddialarına ise "Siz deli misiniz beyefendi?" diyerek tepki gösterdi. İkili daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'un Montrö'ye etkisi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası kurumların projeye büyük bir ilgisinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var. Kanal İstanbul inşa edilince Montrö Anlaşması'nda bir değişiklik olmayacak. Türkiye imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir" dedi.
83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı
Hayat

83 yaşında koronavirüsü yendi: Ayşe nine iyileşir iyileşmez soluğu yine burada aldı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Köyü'nde yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Terli, Kovid-19'a yakalandı. Zorlu bir süreç geçiren Ayşe nine koronavirüsü yenmeyi başardı. 60 yıldır gül yetiştiren Ayşe nine, iyileşir iyileşmez soluğu yine bahçesinde aldı. 30 yıldır güllerden reçel yapan Ayşe Terli, bunları çocuklarına, torunlarına, kendisini ziyarete gelenlere ve köydeki komşularına hediye ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.