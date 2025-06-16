Bir milyon öğrenci LGS’de ter döktü

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dün yapıldı. Sorunsuz bir şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve toplam 62 bin 693 salonda gerçekleştirilen sınav yurt dışında ise 13 merkezde uygulandı. Evde veya hastanede sınava giren özel duruma sahip öğrenciler ile görme engelliler için de özel düzenlemeler yapıldı. Sınav iki oturum halinde tek günde tamamlandı. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

VELİLER NÖBETTE

Sınav süresince okul çevrelerinde bekleyen veliler, çocuklarını çıkışta heyecanla karşıladı. Kimileri ellerinde su ve yiyeceklerle çocuklarını karşılarken, kimileri de moral vermeye çalıştı. Özellikle ilk oturumun ardından okul bahçesine çıkan öğrenciler, sözel bölümdeki uzun paragraf sorularından ve zaman yönetimi zorluklarından yakındı. İkinci oturumdan sonra ise matematikteki bazı soruların eleyici düzeyde olduğu yönünde ortak bir görüş öne çıktı.

Veliler, okul bahçesi dışında dualarla çocuklarına destek oldu.

ELEYİCİ SORULAR

Sınavdan çıkan öğrencilerin genel değerlendirmelerine bakıldığında, sözel bölümün sayısal oturuma kıyasla daha kolay bulunduğu dikkat çekti. Türkçe testinde uzun ve dikkat gerektiren paragraf soruları, zaman yönetimi açısından birçok öğrenciyi zorladı. Ancak yine de pek çok öğrenci, bu bölümdeki soruların önceki yıllara göre daha anlaşılır olduğunu ve süresinde tamamladıklarını belirtti. Sayısal oturumda ise özellikle matematik testinin zorluk seviyesi öne çıktı. Öğrenciler, çok adımlı soruların zaman kaybettirdiğini, bazı soruların ise eleyici düzeyde olduğunu ifade etti. En çok zorlanılan konular arasında doğrusal denklem, çok basamaklı işlem gerektiren problemler ve görselle desteklenmiş yeni nesil sorular yer aldı. Fen bilimleri testi ise genel olarak daha kolay olarak değerlendirildi.

UZUN VE DİKKAT DAĞITICIYDI

Sınav genelinde en fazla vurgulanan unsur, soruların uzunluğu ve dikkat dağıtıcı ayrıntıların olmasıydı. Bu durum hem sözel hem sayısal bölümde zaman yönetimini zorlaştırdı. Bazı öğrenciler net sayılarını ve hedef puanlarını tahmin edebildiklerini söylerken, bazıları sınavın belirsizlikler içerdiğini ve sonuçları kestiremediklerini ifade etti. Öğrencilerin büyük kısmı sınavın genel olarak orta zorlukta olduğunu belirtti. Ancak özellikle sayısal bölümdeki matematik sorularının, sınavın kaderini belirleyen en önemli unsur olduğu yönünde ortak bir görüş hakimdi.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA

LGS sonuçları 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmeyecek, adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden de erişebilecek. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Tercihler 14-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak. Bu tarihten sonra 4-14 Ağustos arasında nakil başvuruları alınacak.

Sevinci soru oldu

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç, sınava konu oldu. Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum" açıklaması hatırlatıldı. Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu.















