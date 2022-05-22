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BİTLİS

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'in Tatvan ve Hizan ilçelerinde bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Haber Merkezi AA
Bitlis haberleri: Yedi köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Foto/arşiv

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tatvan ve Hizan ilçesi sınırlarındaki Anadere, Dönertaş, Aladana, Horozdere, Gökay, Yoğurtlu ve Süttaşı köyleri ile mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 04.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Alanya’da korkutan orman yangını: Üç dekar alan zarar gördü
FOTOĞRAF 8
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Yangın, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Şiddetli rüzgara rağmen ekiplerin cansiperane mücadelesiyle orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
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. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü yangına 3 arazöz, Alanya Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine ait 3 su tankeri, Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti.
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Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
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Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Alanya’da korkutan orman yangını: Üç dekar alan zarar gördü
Antalya'da gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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