Bitlis'te fırtına çıktı: Okulun çatısı uçtu

Bitlis'te dün akşam saatlerinde yağmurla birlikte, saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye bulan fırtına etkili oldu. Fırtına sırasında Beş Minare Mahallesi'ndeki Şehit Tahsin Barutçu Lisesi'nin çatısı uçtu. Olay sırasında öğrenci bulunmayan okulda, eğitime bugün için bir gün ara verildi. Okulda çatının onarımı için çalışma başlatıldı. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini, bu nedenle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olması konusunda vatandaşları uyardı.