



Bolu Kartalkaya’da otel yangını faciası: 66 kişi hayatını kaybetti Gündem / Bolu

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bakanlar Kartalkaya'ya gitti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlar Ersoy, Yerlikaya ve Memişoğlu, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yapmak için bölgeye gitti.

İncelemeler sonrasında olayın ayrıntılarıyla ilgili kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya’da otel yangını faciası: 66 kişi hayatını kaybetti Gündem / Bolu

Bakan Yerlikaya: 66 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.

Yerlikaya, yangının söndüğünü soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

"Bu yetki de itfaiyede"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış; bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki de itfaiyede. Düzenli kontrolleri ve yeterliliklerinin de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliğiyle ilgili tarafımıza bir olumsuzluk bildirilmedi. İki adet yangın merdiveni vardı." ifadelerini kullandı.

51 kişiden biri yoğun bakımda

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."





6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini, 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

"Yangın hepimizi derinden üzdü"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangına ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Ersoy, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

Bakan Vedat Işıkhan, otel yangını sonrası Kartalkaya'ya hareket etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangınla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Işıkhan, Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın sonrasında inceleme yaparak, yetkililerden bilgi alacak.