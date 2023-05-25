Bolu MHP’den yine bir farkındalık

Yapılan çalışma sonrası açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İlhan Durak, “Burada amacımız özellikle genç kardeşlerimizi Türkiye Yüzyılının içine dahil edip, bu mücadelenin bir parçası olmalarını sağlamaktır. İnanıyoruz ki, Büyük Türkiye Cumhuriyeti gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Bu düşünceyle önce gençlerimizle bu seçimin önemini konuşuyoruz. Bu seçimde verilen oyların ülkemizin bağımsızlığı, birliği, Milli Mücadelesi açısından ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Türk Milletinin bu savaşı yüzyıllardır devam ediyor ve devam edecektir. Cephede başaramayanların, sandıkta başarma çabasına Türk gençliği ve Türk Milleti müsaade etmeyecektir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacaklardır. Biz de bugün hem gençlerimizle bunları konuşuyor hem de yarın ‘bende oradaydım’ diyebilmeleri için onlara bir hatıra veriyoruz. Fotoğraflarını çekip, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin ve Cumhur İttifakı adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının bulunduğu, Türkiye Yüzyılı yazılı çerçevelere koyup hediye ediyoruz. Gençlerimiz için, bugünün anısına, Türkiye Yüzyılının anısına, yarın gururla ve onurla ‘bende vardım, bende oradaydım’ diyebilmeleri için bir hatıra olacak. Ve Allah’ın izniyle 28 Mayıs akşamı hep birlikte Türkiye’nin Yeni Yüzyılının kutlayacağız” dedi.