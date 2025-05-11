Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu

Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu

17:1411/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Burdur'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Cemil Mahallesi Balaban Sokak'ta yalnız yaşayan Yüksel Ayten'in (63) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayten'in 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, morga götürüldü.


#Burdur
#Polis
#İtfaiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünleri listesini güncelledi: Satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılacak