Bursa lezzet şölenine hazırlanıyor

Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacıyla, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve 3 günde 400 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı Bursa Gastronomi Festivali’nin ikincisi 15-17 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’ta yapılacak. Bu yıl ‘Yeşil Bursa Yeşil Gastronomi’ temasıyla düzenlenecek lezzet şöleninin tanıtım toplantısı Merinos Park Restoran’da Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten ve Mustafa Yavuz, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Atmaca, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, İl Tarım Orman Müdürü Hamit Aygül ve aşçılar ve gastronomi profesyonellerinin katılımıyla yapıldı.





FESTİVALLE ÖNEMLİ TECRÜBELER KAZANDIK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’ya başkentlik etmiş, o dönemin eserlerini hala bünyesinde bulunduran eşsiz lezzetleriyle aynı zamanda önemli bir gastronomi şehri olan Bursa’da yaşamanın önemli bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Bursa’nın markalaşmış ve coğrafi işaret tescili bulunan 30 civarında ürünü olduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu lezzetlerimizi tanıtmak ve turizme kazandırmak için bu organizasyona geçen yıl başladık. Biz burada stant ücreti almadan maalesef döner ikram edecek firma bulamamıştık. Sağ olsun sonradan iki firmamız çağrımıza kulak verdi ve bir de sosyal tesislerimizin dönerini Bursalılarla buluşturduk. Ama asla pes etmeden sizlerle dönem dönem yaptığımız istişarelerle, yanlışıyla, doğrusuyla Bursa’da ilk kez bir gastronomi festivaliyle, hocalarımızla ilgili paydaşlarla beraber yola çıktık. Kadın kooperatiflerimizi işin içine kattık. Ve gerçekten Bursa unutulmaz günler yaşadı. Önemli tecrübeler kazandık” diye konuştu.





YEŞİL BURSA YEŞİL GASTRONOMİ

İlk festivalin ardından yaptıkları değerlendirme toplantısında, ikinci festivalde stantlarda ücret alınacağını ve buraya katılmanın kolay olmayacağını dile getirdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Ve bu yıl maalesef 20 küsur firmamızı alamadık. Ve bir miktar da ücretlendirdik. Hâlâ işin büyük yükünü Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çektiğini ifade etmek istiyorum. Bu festival kişilere, kurumlara, firmalara özel bir festival değil. Bu Bursa’nın festivali. Bursa’nın gastronomi festivali. Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir konuya öncülük etmek, aracılık etmek, bu işin arkasında olmak bizim için son derece büyük bir mutluluk. Bursa sahip olduğu tüm değerlerin yanında, aynı zamanda bir tarım şehri. Stantta da bir kısmını gördüğümüz ürünlerin tamamına yakını Bursa’nın bereketli topraklarında yetişen ve tarladan sofralarımıza kadar gelen doğal ürünler. Dolayısıyla bu yıl özellikle temamızı ‘Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ olarak belirledik. Lütfen hep beraber sahip çıkalım. Çok daha güzele taşıyalım” ifadelerini kullandı.



