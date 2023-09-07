BUDO duyurdu: Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinin bazıları iptal edildi

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, kayıtların tutulmasından itibaren Dünya’nın en sıcak üç aylık dönemini yaşadığını duyurdu. DMÖ ayrıca deniz yüzeyi sıcaklıklarının üst üste üçüncü ay boyunca benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklara ulaştığını, Antarktika deniz buzu miktarının ise rekor düşük seviyelerde kaldığını vurguladı.