Bursa'da dernek binasında yangın: Fail olduğu düşünülen iki çocuk yakalandı

22:0817/05/2026, Pazar
AA
Polis ekiplerince iki şüpheli gözaltına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir dernek binasında yangın çıkardığı iddia edilen 2 çocuk gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında derneğin bahçe kısmında maddi hasar oluştu.

İddiaya göre, Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'taki bir derneğin bahçe kısmına giren 18 yaşından küçük iki kişi, sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çocuklar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle derneğin bahçe kısmında hasar oluştu.

