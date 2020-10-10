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ÇANKIRI

Çankırı’dan son dakika deprem haberi: 3,6 büyüklüğündeki deprem panik oluşturdu

Çankırı’da paniğe neden olan deprem

Çankırı’dan son dakika deprem haberi geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çerkeş ilçesi olduğu açıklanırken, deprem il genelinde paniğe neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çerkeş’te deprem meydana geldi.

Yerin 6.9 kilometre derinliğinde oluşan depremin şiddeti 3.6 olarak kaydedildi.

Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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