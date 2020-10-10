Çankırı’dan son dakika deprem haberi: 3,6 büyüklüğündeki deprem panik oluşturdu Çankırı’da paniğe neden olan deprem Çankırı’dan son dakika deprem haberi geldi. 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çerkeş ilçesi olduğu açıklanırken, deprem il genelinde paniğe neden oldu.

Haber Merkezi 10 Ekim 2020, 22:25 Son Güncelleme: 10 Ekim 2020, 22:30 İHA