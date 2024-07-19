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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın koruması Haydar İnanır intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır'ın dün gece evinde silahla intihar ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada İnanır'ın ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

20:23 - 19/07/2024 Cuma
IHA
Haydar İnanır
Haydar İnanır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinden bu yana korumalığını yapan Haydar İnanır, dün gece silahla intihar etti.

Eşinin de evde olduğu anda başına dayadığı silahla hayatına son veren Haydar İnanır'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir Büyükşehir'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşımız Haydar İnanır'ı çok genç yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi bugün ikindi vakti Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak sevgili arkadaşımız Haydar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine, dostlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.



#Cemil Tugay
#Haydar İnanır
#Koruma
#İntihar
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