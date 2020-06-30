CERN'de çalışan fizikçinin annesinin şaşkınlığı: Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çiftçilik yapan Osman ve Durkadın Tıraş çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Emrah Tıraş, köy okulunda başladığı eğitim hayatını, Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü'nde devam ettirdi. Tıraş daha sonra akademik kariyer için ABD'ye gitti. lowa Üniversitesi'nde çalışmalara başlayan Tıraş, doktora tezini dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN'deki CMS deneyi için geliştirdiği dedektör sistemleri ve fizik analizlerini yaptığı nötrino parçacıkları üzerine yazdı.

Ardından bu sistemleri hem CERN'de hem de Fermilab'da test eden Tıraş, Fermilab'taki ANNIE ve NOVA nötrino deneylerinde çalışmak için teklif aldı. Burada çalışmalarına devam eden Dr. Emrah Tıraş, 2018'de ikiz çocukları dünyaya gelince Antalya'da yaşayan anne ve babasını ABD'ye davet etti ve onlara çalıştığı laboratuvarları gezdirdi.

DHA Dr. Emre Tıraş Antalya'da yaşayan anne ve babasını ABD'ye davet etti ve onlara çalıştığı laboratuvarları gezdirdi.

TÜRKİYE'DE NÖTRİNO ARAŞTIRMA MERKEZİ HAYALİ

Dr. Tıraş, annesi Durkadın ve babası Osman Tıraş'a, çalıştığı laboratuvarları gezdirdi ve yaptıkları deneyleri gösterdi. Anne Tıraş, oğlunun çalıştığı laboratuvarı görünce, 'Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk. Sen çok ilerletmişsin, galiba artık öğretmen olmayacaksın' dedi.

Annesinin bu sözünü yaklaşık 2 yıl sonra sosyal medya hesabında paylaşan Dr. Emrah Tıraş'ın paylaşımı, binlerce kişi tarafından beğenildi. Dr. Tıraş, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda kurulmasını hayal ettiği, simülasyonlarını geliştirdiği uluslararası Nötrino Araştırma Merkezi ve Ar-Ge Dedektörü Projesi'ni gerçekleştirmek istiyor.

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'YA AİLEME YARDIM EDECEK YA DA ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİM'

İlk ve ortaokul hayatını Antalya'daki köy okullarında tamamladığını söyleyen Dr. Emrah Tıraş, “Anadolu liseleri sınavını kaçırdım ve Karatay Süper Lisesi'nde okudum. Üniversite sınavında aldığım puan çok yüksek bir puan değildi. Önümde iki seçenek vardı. Puanımın yettiği bir üniversiteye gitmek ya da bir yıl daha hazırlanıp aynı zamanda aileme yardım etmek. Babam pazarcılık ve çiftçilik yapıyordu, aynı zamanda hayvanlarımız vardı ve onlara bakıyorduk. Bir sene daha sınava hazırlanmayı göze alamadım ve Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazandım" dedi.

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DHA Dr. Emre Tıraş, Türkiye'de önümüzdeki yıllarda kurulmasını hayal ettiği, simülasyonlarını geliştirdiği uluslararası Nötrino Araştırma Merkezi ve Ar-Ge Dedektörü Projesi'ni gerçekleştirmek istiyor.

'CERN'DE ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

Üniversitenin son iki yılında azimle çalıştığını belirten Tıraş, “İlk iki yıl temel derslerle geçti ve gerçekten bu bölümü okumak istiyor muyum diye düşündüm. Ancak son iki yıl azimle çalıştım. Özellikle TÜBİTAK'ın atom altı parçacıkları ve CERN'i anlatan popüler bilim kitaplarını okudum. Bölümdeki hocalarıma 'CERN'de çalışmak istiyorum' dediğimde bana yardımcı oldular. Son iki yıl hayatım kütüphanede geçti diyebilirim. TÜBİTAK'ın ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yurt dışı doktora burslarını kazandım" diye konuştu.

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'FERMİLAB'DAN TEKLİF ALDIM'

2009 yılının başında doktora için ABD'ye geldiğini söyleyen Tıraş, “Bir sene sonra 3 okuldan doktora kabulü aldım. Bu okullardan Iowa Üniversitesi'nin CERN'deki deneylerde çok güçlü bir grubu vardı. Ben de bu gruba katıldım ve bir süre sonra araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2016 yılında da doktora tezimi CERN'deki CMS deneyi için geliştirdiğimiz dedektör sistemleri ve fizik analizlerini yaptığım nötrino parçacıkları üzerine yazdım. Bu sistemleri CERN'de de test ettik. Daha doktora tezimi savunmadan Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda ANNIE ve NOVA nötrino deneylerinde çalışmam için Iowa Eyalet Üniversitesi'nden teklif aldım" dedi.

DHA Dr. Emrah Tıraş (33), ABD'de çalıştığı laboratuvarı gezen annesi Durkadın Tıraş'ın (66), 'Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk' sözünü sosyal medya hesabında paylaşınca binlerce beğeni aldı.

ULUSLARARASI NÖTRİNO DENEYLERİNİN PROJE EKİBİNDE

CERN'den sonraki en büyük hızlandırıcı laboratuvarı olan Fermilab'ta çalışmaya başlayan Dr. Tıraş, “Son 3,5 yıldır Amerika'daki Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'nda birçok deneyde çalışıyorum. Aynı zamanda CERN'deki çalışmalarımız da devam ediyor. Amerika'daki önümüzdeki 10 yılda kurulması planlanan ve dünyadaki en büyük nötrino deneylerinden olacak olan THEIA'nın proje ekibinde yer alıyorum.

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Türkiye'de de bir iki deney projem var, bu deneyleri orada da yapmak istiyorum. Erciyes Üniversitesi adına Amerika'ya geldim. Üniversitede kadro alma durumum var. Bu gerçekleştiği takdirde Fermilab ve CERN'deki çalışmalarım devam edecek. Fermilab'daki nötrino deneylerine Erciyes Üniversitesi, Türkiye'den ilk defa aktif katılımcı üniversite olacak" diye konuştu.

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'BİZ SENİN ÖĞRETMEN OLMANI BEKLİYORDUK'

Çocukları doğduktan sonra anne ve babasının ABD'ye gelip çalıştığı ortamı görmelerini istediğini söyleyen Dr. Tıraş, “Aktif rol aldığım deneylerin birçoğu yerin altında. Onlara üzerinde çalıştığım deneyleri ve laboratuvarları gezdirdim. Annem görünce çok duygulandı. Annemin ben fizik okurken ileride öğretmen olacağım düşüncesi vardı. Bunun üzerine 'Biz senin öğretmen olmanı bekliyorduk. Sen çok ilerletmişsin, galiba artık öğretmen olmayacaksın' dedi. Benim için de çok duygu dolu bir andı. Bu anı sosyal medyada paylaşınca bu kadar tepki geleceğini tahmin etmiyordum. Ülkemizin insanları çok güzel mesajlar attılar" dedi.

'ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUZ'

Üniversitede yıllık plan ve program yapmak gerektiğini belirten Dr. Tıraş, “Asıl düşünmemiz gereken üniversite bitince ne olacak olmalı. Hocaların verdiğiyle yetinmemek gerekiyor. Programlama dili günümüzde çok önemli. Bizim yurt dışındaki kişilerden hiçbir farkımız yok. Sadece biraz daha disiplinli çalışmak gerekiyor. Sosyal medya üzerinden bana yazan öğrencilere vaktim oldukça yardımcı olmaya çalışıyorum. Ülkemizi buralarda temsil etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de de gerçekleştirmek istediğimiz projeler var. Ülkeni sevdikten sonra nerede olursan ol ülkene hizmet ediyorsun" diye konuştu.

FOTOĞRAF 11 Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Eskikale köyünde oturan, küçüklüğünden beri bilime ve teknolojiye ilgisi olan Acar, ailesi dar gelirli olduğu için köyden öğrenim gördüğü fen lisesine yürüyerek gitmek zorunda kalıyordu. Okuldan arta kalan zamanlarında tarlada çalışıp ailesine yardımcı olan Acar, Çin'den 2 ve Şili'den 3 öğrenci arkadaşıyla CERN'in 12 Eylül 2019'da lise öğrencileri arasında düzenlediği ve farklı ülkelerden 500 projenin katıldığı 'CERN Beamline' yarışmasında finale kalarak büyük bir başarıya imza attı. BİLGİSAYARI OLMADAN YARIŞMALARA KATILDI<br>​<br>​ Ailesinin maddi durumu bir bilgisayar almaya yetmediği için 2 yıl önce arkadaşından aldığı ödünç bilgisayar ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilim Kampı Proje Yarışması'nda Türkiye üçüncüsü olan Acar, şunları söyledi: Şartlar ne olursa olsun fırsat ve imkan buldukça aralarında sosyal projelerin de olduğu birçok bilim ve teknoloji tabanlı projelere katılmaya çalıştım. Hepsinden derece aldım. Bilgisayarım olmadan lise 2'nci sınıfı okurken akıllı şehir planlaması üzerine bir arkadaşım ile geliştirdiğimiz proje ile Türkiye üçüncülüğüne layık görüldük. İlk defa o zaman bilgisayar sahibi oldum. Sonraki katıldığım projelere ise Mardin Valiliği tarafından bana hediye edilen bilgisayar ile devam ettim. Ülkem ve dünya için nitelikli insan kaynağına dahil olabilmem için eğitimim ve kariyerim boyunca elimden geleni yapacağım. 'BİRİNCİ OLACAĞIMIZA İNANIYORUM'<br>​<br>​​ Finalde birinci olacaklarının inandığını aktaran Acar, Hazırladığımız e-dedektör projesi ile ilk 20'ye kaldık. Finallerde de birinci olacağımıza inanıyorum. Geçen yıl da bu yarışmaya katılmıştım ama başarılı olamamıştık. Bu yıl Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gitmek istiyorum. Takımımız SIMES Science Academy olarak 6 öğrenci ve bir koçtan oluşmaktadır. Aslında böyle uluslararası bir takımı kurmanın ilk adımlarını Çin'den arkadaşım Jimmy ile sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra yaptık. Sonrasında Şili'den Manu arkadaşımızın başarılı ekibi ile birleşerek takımı tamamladık. Projemiz kısaca düşük maliyetli olan etkili transistör tasarımına dayalı Grafen katmanları kullanarak CERN ve DESY gibi parçacık fiziği merkezlerinde kullanılabilecek bir e-dedektör oluşturmak ile ilgili bir proje. Finalde birinci olmamız halinde İsviçre'deki CERN tadilatta olduğu için Almanya'da bulunan CERN'e bağlı DESY LAB'da deneyi gerçekleştirmek için Eylül ayı gibi gideceğiz diye konuştu. 'EVRENİN SIRLARINI AYDINLATMAYA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM'<br>​<br>​ Hazırladıkları dedektörün gerek boyut, gerek maliyet açısından CERN'de şu an kullanılan dedektörlerden çok daha avantajlı olduğuna dikkat çeken Acar, Evrenin yeniden oluşumunu, Big Bang'ı canlandırmak için on binlerce dolar değerinde ve metrelerce büyüklükteki parçacık çarpıştırıcı dedektörler yerine bizim önerimiz yaklaşık 100 dolar değerinde bir dedektörle bunu yapabileceğimiz. Bilgisayar ortamında hazırladığımız ve ilk denemelerimizde başarı sağladığımız projemiz sayesinde evrenin oluşumundaki sırları aydınlatmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum ifadelerini kullandı. UZAY ALANINDA SES GETİRECEK BİR ÇALIŞMA YAPIYOR<br>​<br>​ Süryanice, Arapça, Kürtçe ve İngilizceyi iyi derecede bilen, son dönemde de Almanca ve Çinceyi öğrenen, bağlama çalan, resim yapan ve tenis oynayan Acar, başarısını düzenli ve belirlediği bir hedefinin olmasına bağlıyor. Son zamanlarda uzay sektöründe ses getirecek bir çalışma yaptığını anlatan Acar, şunları kaydetti: Evrenify isimli girişimimiz ile ilgilenmekteyim. Evrenify, Avrasya'daki en güçlü ve fonksiyonel roketleri tasarlamak ve inşa etmek hedefiyle yola çıkan bir grup girişimcidir. İlk hedefimiz alçak dünya yörüngesinde sürdürülebilir çalışmalar yürütebilen roket programını tamamlamaktır. Bu hedeflere 'Milli teknoloji hamlesi' sloganına destek vererek çıkan Evrenify, uzay teknolojileri alanında maksimum yetkinlikte, dinamik bir mühendis ekibi oluşturmayı da hedefliyor. 'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM'<br>​<br>​ Markus Acar'ın babası Acar Acar (44), oğlu ile gurur duyduğunu belirtirken anne Roza Acar da kendisi hiç okula gidemediği için oğlunun eğitimine çok önem verdiğini kaydetti. Anne Acar şöyle konuştu: Zor şartlar altında yaşıyoruz. Köyde kalmamıza rağmen oğlum fen lisesini kazanınca ona yakın olmak için Mardin merkeze bağlı bir köye yerleştik. Köye servis gelmediği için oğlum her sabah okula gitmek için 15 dakika yürümek zorunda kalıyordu. Her okula gidip geldiğinde yüreğim ağzımda kalıyordu, ama çok şükür bu yıl okulu bitiriyor. Kendisi ile gurur duyuyorum. Başarısı ile de Mardin'in de Türkiye'nin de gururu oldu. Mardinli gencin CERN'e uzanan büyük başarısı Mardin'de lise 3'üncü sınıf öğrencisi Markus Acar, İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin (CERN), lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada 500 proje arasından finale kaldı. Çin'den 2 ve Şili'den 3 öğrenciyle birlikte hazırladığı 'e-dedektör' projesi ile ilk 20'ye kalan Markus Acar, Türkiye adına kazanan ilk takım olarak CERN'e gitmek istiyor.

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'ÇİFTÇİLİK YAPARAK OKUTTUK'

Oğullarının çalıştığı yerde her memleketten insan olduğunu söyleyen Durkadın Tıraş ise, “Biz çiftçiyiz, pazarcılık yapardık, süt satardık. Onunla mücadele ettik, o şekilde okuttuk çocuğumuzu. Rabbim gönlümüze göre, ona da yol açıklığı verdi. Çocuğumuz da bu dereceleri buldu. Biz yanına Amerika'ya gittiğimizde onun bu derecelere geldiğini bilmiyorduk. Meğer o daha yükseklere ulaşmış. Çalıştığı yerleri gördük, her memleketten insan var. Biz onu öğretmen geldi, öğretmen gitti diye biliyorduk. Oğlumuzu öğretmen sanıyorduk ama o yükselmiş. Biz onun bu derecelere ulaşmasından çok memnunuz" dedi.

'OĞLUMUZLA GURUR DUYDUK'

Oğlunun aslında öğretmen olmasını istediğini belirten baba Osman Tıraş da, “İlk ve ortaokulu köy okullarında okudu. Liseyi Antalya'da okudu ve Erzurum'da üniversiteyi dereceyle bitirdi. Biz onun öğretmen olmasını istiyorduk ama o yükseldi gitti. Devletimizin bursuyla oralara gitti. Biz çalıştığı yerleri görünce onunla gurur duyduk. Çalıştığı yere indiğimizde 'Oğlum sen bunun altında mı çalışıyorsun' dedim. Meğer o yükseklere gidiyormuş, bizim bundan haberimiz yokmuş. Bizi çok gururlandırdı ama ülkesine dönmesini istiyoruz" diye konuştu.

