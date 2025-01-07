Çevre Bakanı Kurum görevini yapmayan belediyeleri uyardı: Marmara'yı kaybederiz

İzmit körfezinde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Tam da bu noktada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimize çağrımızı yinelemekte fayda görüyorum. Bakın biz 22 maddeden oluşan

Marmara Denizi Eylem Planı

mızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hala hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz şu anda

Marmara Denizi

genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit edildi. Bakanlık olarak 25 Aralık 2024'te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu Ankara'da topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen 3 önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar. Şu anda mevcut tesislerin İleri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler. Buradan belediyelerimize diyoruz ki, ‘lütfen, hep birlikte, ortak akılla imza altına aldığımız

22 Maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı

'nı artık uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Lütfen vakit çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirin.

Müsilaj

ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen

atıksu arıtma tesisleri