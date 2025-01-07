Çevre Bakanı Kurum görevini yapmayan belediyeleri uyardı: Marmara'yı kaybederiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyeleri deniz temizliğine yönelik uyarıda bulundu. Marmara Denizi Eylem Planı'nın en önemli maddelerinin, belediyeler tarafından hayata geçirilmediğini belirten Bakan Kurum, "Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz" dedi. Marmara'daki müsilaj oluşumuna dikkati çeken Kurum, bu ve benzeri sorunların oluşmaması adına belediyelere atıksu tesislerini yapmaları yönünde çağrıda da bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı'nın en önemli maddelerinin, belediyeler tarafından hayata geçirilmediğini belirterek, “Siyaseten gündemler peşinde koşarak kendinizi bir süre kurtarabilirsiniz ama söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz" dedi.
TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve konsey üyelerinin katılımı ile TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleşti.
"Ekonomimizin büyümesinde, denizcilik sektörümüzdeki gelişmelerin büyük payı vardır"
Deniz Ticaret Odaları Konseyinin hükümet ile yaptığı istişarelerin olumlu netice verdiğini aktaran TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Tersanelerimiz, yat limanı sayımız ve tekne bağlama kapasitemiz önemli ölçüde artırıldı. Tersanelerin kira süresi uzatıldı. Gemi inşa sanayiinde, dünyada tanınan marka haline geldik. Her türlü gemiyi, anahtar teslim yapacak kapasiteye ulaştık. Sadece kendimize yeterli olmanın ötesinde, bütün dünyaya her tür gemi ihraç etmeye başladık. Özetle, Türk denizciliği, iyi bir ivme yakaladı. Ülkemizin yıldız sektörlerinden biri haline geldi. Türk sahipli gemi filomuz yaklaşık 52 milyon ton ile dünyada 11. sıraya yükseldi. Ülkemiz ihracatının tonaj olarak yaklaşık 90'ını, değer olarak da yüzde 56'sını, yani 145 milyar dolar değerinde tarım ve sanayi ürünümüzü, denizyoluyla gönderiyoruz. Ekonomimizin neredeyse 14 senedir kesintisiz büyümesinde, denizcilik sektörümüzdeki gelişmelerin büyük payı vardır. Zira ulaşım olmadan, ne fabrika çalışır, ne de ürünler pazara ulaşır” diye konuştu.