|
Gündem

CHP FETÖ'ye şifa oldu

Kılıçdaroğlu ve 7’li Masa'nın KHK’lılara yönelik vaatleri sosyal medyadaki FETÖ’cüleri coşturdu. FETÖ’cüler olası CHP iktidarında kamudaki görevlerine dönmeyi garanti görürken mevcut kamu görevlilerini de “Yargılanacaksınız” diye tehdit ediyor. İzmir’deki KHK’lılar, CHP İzmir adayı Yüksel Taşkın’ın kendilerine şifa olduğunu söyledi.

Nur Banu Aras
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yüksel Taşkın.

Yüksel Taşkın.

7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim bölgesi İzmir’de yerini verdiği KHK’lı Yüksel Taşkın kendisi gibi görevden alınan KHK’lılarla bir araya geldi. Taşkın’ın seçim öncesi yaptığı görüşme KHK’lıları umutlandırdı. İzmir KHK Platformu, buluşmayı “Şifa oldu” ifadesiyle değerlendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlete sızan FETÖ’cü militanları temizlemek amacıyla çıkarılan OHAL’i ‘sivil darbe’ olarak niteleyen CHP, son dönemlerde de ihraç edilen KHK’lılar üzerinden algı operasyonu başlatmıştı. KHK’lılar CHP sayesinde birçok ilde örgütlenirken CHP seçim vaatleri arasına KHK’lıları da yerleştirdi.

GELECEK PLANLARI KONUŞULDU

7’li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi yerine İzmir 1’inci sıradan aday gösterdiği KHK’lı Yüksel Taşkın önceki gün İzmir’de KHK’lılarla buluştu. Görüşmenin ardından İzmir KHK Platformu, “Arkadaşlarımızla CHP vekil adayımız sevgili KHK’lı arkadaşımız Prof. Dr. Yüksel Taşkın’la buluşup dertleşmek ve seçim heyecanını ve gelecek planlarını konuşmak hepimiz için şifa oldu” ifadelerini kullandı. KHK’lı Fatma Zehra Fidan ise “Biz KHK sürgünleri bugüne kadar hep acıyı, ötelenmişliği ve direnci paylaştık. Bundan sonra zaferi, gönenci ve onarım eylemlerini konuşacağız” dedi. İzmir KHK Platformu ayrıca başka bir paylaşımında “Sayın @kilicdarogluk son dönem karanlığının umududur” dedi.


Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular
Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda başrolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.


#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#KHK
15 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.