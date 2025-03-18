CHP’deki özgeçmişi silmeyi unuttular

İBB Başkanı İmamoğlu’nun üniversite geçmişini gizleme çabası CHP’de pek başarılı olmuyor. İmamoğlu kendi internet sitesinde üniversite eğitimiyle ilgili bilgileri güncelledi. Ancak CHP’nin resmi sitesindeki CV’de hâlâ o çelişkili bilgiler duruyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçiş gündemden düşmüyor. İstanbul Üniversitesi’ne YÖK’ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi’nden yatay geçiş yapmasına rağmen İmamoğlu'nun özgeçmişinde, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) okuduğu” bilgisi yer alıyordu. Bu çelişki çok tartışılınca, İmamoğlu kişisel web sitesindeki özgeçmişini apar topar güncelledi. Ancak CHP’nin resmi internet sitesindeki CV’de DAÜ detayı ve aynı çelişkili bilgiler hâlâ duruyor.
DAÜ DETAYI KALDIRILMADI
CHP'nin internet sitesindeki bilgilere göre, Trabzon Lisesi’nden mezun olan İmamoğlu'nun KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandığı, bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversi-tesi İletişim Fakültesi İşletme Bölümü'ne aldırdığı ifade ediliyor. Sitedeki özgeçmişin devamında “KKTC’de iki yıllık eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptı” bilgisi yer alıyor.