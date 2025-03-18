CHP’deki özgeçmişi silmeyi unuttular

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçiş gündemden düşmüyor. İstanbul Üniversitesi’ne YÖK’ün tanımadığı Girne Amerikan Üniversitesi’nden yatay geçiş yapmasına rağmen İmamoğlu'nun özgeçmişinde, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) okuduğu” bilgisi yer alıyordu. Bu çelişki çok tartışılınca, İmamoğlu kişisel web sitesindeki özgeçmişini apar topar güncelledi. Ancak CHP’nin resmi internet sitesindeki CV’de DAÜ detayı ve aynı çelişkili bilgiler hâlâ duruyor.