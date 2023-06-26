'CHP'den milletvekili istemek en büyük pişmanlığım' diyen Akşener'in seçim öncesi konuşması gündem oldu: Kemal Bey'e ölünceye kadar şükran duyacağım

"Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. "