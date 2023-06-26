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'CHP'den milletvekili istemek en büyük pişmanlığım' diyen Akşener'in seçim öncesi konuşması gündem oldu: Kemal Bey'e ölünceye kadar şükran duyacağım

Partisinin üçüncü olağan kongresinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "CHP'den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır" dedi. Akşener'in o açıklamasından sonra, seçim öncesi söylediği "Kılıçdaroğlu’dan 15 milletvekili talep ettim. Bunun için Kemal Bey’e ölünceye kadar şükran duyacağım." sözleri gündem oldu.

15:43 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '15 milletvekili' çelişkisi gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '15 milletvekili' çelişkisi gündem oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 24 Haziran'daki üçüncü olağan kongresinde CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak
"Bu parti seçime girsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.
Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı.

15 milletvekili konusunun hayattaki en büyük pişmanlığı olduğunu belirten Akşener'in seçim öncesinde yaptığı bir konuşma gündem oldu.



'Ölene kadar şükran duyacağım'

Akşener, 23 Eylül 2022'de Kılıçdaroğlu hakkında şunları söylemişti:

"Kendisine gittim 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye’de birçok şeyi değiştirecek bir adım atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. "

Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Akşener Kılıçdaroğlu'nu ve CHP'yi yerden yere vurdu: 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda Yedili Masa'yı bir kez daha devirdi. Eski ortaklarını yerden yere vuran Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." dedi. CHP'den 15 milletvekili istemenin hayatının en büyük hatası olduğunu söyleyen Akşener, "Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Savaşmadık. 15 milletvekili istedik bu bize kuyruk siyasetine mal oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ama o 15 milletvekilinin bedelini bir türlü ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş" ifadelerini kullandı.

#Meral Akşener
#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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