CHP'li 3 belediyede başkanvekili seçimi düzenlenecek

Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece ve Avcılar belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından, bugün bu ilçelerde başkanvekili seçimi yapılacak. Gaziosmanpaşa’da belediye yönetimini devralması beklenen AK Parti ve CHP, bu kritik süreçte adaylarını kamuoyuna duyurdu.
Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmaları kapsamında suçlu bulundu.
CHP'li üç başkan, gözaltına alınmalarının kısa süre ardından tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Başkanvekili seçimi yapılacak
Başkanların koltuklarının boşalması üzerine üç ilçede de bugün, belediye meclislerinde başkanvekili seçimi yapılacak.
AK Parti ve CHP adaylarını açıkladı
Bu süreçte AK Parti, üç ilçede adaylarını belirledi.
Gaziosmanpaşa’da Eray Karadeniz, Büyükçekmece’de Mustafa Yazıcı ve Avcılar’da Mahmud Lökbaş, başkanvekili adayı olarak gösterildi.
CHP, Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkan Yardımcısı Murat Topaloğlu'nu, Büyükçekmece Belediye Başkanvekilliği için ise Ahmet Şahin'i aday gösterdi.
İlçelerin belediye meclis üyeleri sayıları
Avcılar Belediye Meclisi'nde CHP'nin 24, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, BBP'nin 1; Büyükçekmece'de CHP'nin 23, AK Parti'nin 12, MHP'nin 2; Gaziosmanpaşa'da ise CHP ve AK Parti'nin 16'şar, MHP'nin 3 üyesi bulunuyor.
Gaziosmanpaşa Ak Parti yönetimine geçebilir
Seçimlerin ardından Gaziosmanpaşa ilçesinde yönetimin değişmesi bekleniyor.
Belediye meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı, yapılacak oylama sonucunda belediyeyi devralabilir.
Belediye meclisinde çoğunluk Ak Parti'de
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde yapılan son yerel seçimlerde, Bahçetepe, yüzde 40,44 oyla belediye başkanı seçildi.
Ancak belediye meclisinde AK Parti yüzde 40,86 oyla çoğunluğu elde etti. CHP’nin meclisteki oy oranı ise yüzde 38,86’da kaldı.
Bu nedenle yapılacak oylamada belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.