AK Parti sahaya iniyor

Terörsüz Türkiye süreci yazın sahaya çıkacak milletvekillerinin temel gündemi olacak. Sürecin halk tabanında zehirlenme girişimlerine karşı yapılacak bilgilendirme toplantılarında hem vatandaşların sürece dair soruları yanıtlanacak hem de hükümetin teröre karşı kararlı duruşu vurgulanacak. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca koordine edilecek çalışmalarla, bölgenin refahını artıracak projeler de hız kazanacak.