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AK Parti sahaya iniyor

AK Parti sahaya iniyor

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0024/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terörsüz Türkiye süreci yazın sahaya çıkacak milletvekillerinin temel gündemi olacak. Sürecin halk tabanında zehirlenme girişimlerine karşı yapılacak bilgilendirme toplantılarında hem vatandaşların sürece dair soruları yanıtlanacak hem de hükümetin teröre karşı kararlı duruşu vurgulanacak. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca koordine edilecek çalışmalarla, bölgenin refahını artıracak projeler de hız kazanacak.


TOPLUM HASSASİYETİ ÖNCELİKLİ

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesi, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılması yönündeki ifadeleri de milletvekilleri tarafından göz ardı edilmeyecek.


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