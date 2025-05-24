AK Parti sahaya iniyor

Terörsüz Türkiye süreci yazın sahaya çıkacak milletvekillerinin temel gündemi olacak. Sürecin halk tabanında zehirlenme girişimlerine karşı yapılacak bilgilendirme toplantılarında hem vatandaşların sürece dair soruları yanıtlanacak hem de hükümetin teröre karşı kararlı duruşu vurgulanacak. Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklarca koordine edilecek çalışmalarla, bölgenin refahını artıracak projeler de hız kazanacak.
TOPLUM HASSASİYETİ ÖNCELİKLİ
Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit ve gazi ailelerinin incitilmemesi, sürecin her yönüyle doğru bir şekilde aktarılması yönündeki ifadeleri de milletvekilleri tarafından göz ardı edilmeyecek.