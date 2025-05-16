AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK'nın silahsızlanma süreci ayları geçmemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında, PKK'nın kendisini feshi sonrası yaptığı 'Silahları teslim etme' paylaşımına ilişkin "PKK silahları nasıl ve ne zaman teslim edecek?" sorusuna yanıt verdi. "Açıklamaya PKK'nın tüm uzantıları uymalı." diyen Çelik, "Sahada silahların bırakıldığı görülecek. Silahını bırakır Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Silahsızlanma süreci ayları geçmemeli." dedi.
Terör örgütü PKK, geçtiğimiz hafta topladığı kongresinin ardından kendisini lağvettiğini ve silah bırakacağını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, sürece ilişkin sorulara yanıt verdi.
"PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını teslim etmeli"
"PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla silahlarını teslim etmeli"
"Silah bırakma meselesi, pasif duruma geçme, pause'ye basmak gibi anlaşılabilir. Bunun dünyada başka pratikleri de oldu." diyen Çelik,
"Bu silahların teslim edilmesi anlamına gelmektedir. Buradaki mevzu örgütün kendini feshetmesi ve silahları teslim etmesi gerekir. PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla, içeride ve dışarıda, sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Avrupa da dahil. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu yapıların sona ermesi Türkiye lehine bir tutum içinde olunması gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımız söyledi."
diye konuştu.
"SDG silahını bırakıp Suriye'de siyasi parti kurup faaliyetine devam eder"
"SDG silahını bırakıp Suriye'de siyasi parti kurup faaliyetine devam eder"
"Terörün finansmanı gündemde önemli yer tutar. AİHM'de alınan Batasuna ile ilgili karar kapsamlı karardır."
diyen Çelik,
"Sürecin amacı PKK'nın bütün şube ve uzantılarıyla; yani Avrupa, Irak, Suriye, İran'daki PEJAK. Şimdi Irak'taki durum farklı, Suriye'deki farklı durum. Bağdat, Erbil, Süleymaniye'de konuşacağınız konular var. Suriye'de her birinin yönetime silahlarını teslim etmesi. Silahını bırakır oradaki Suriye ordusunun parçası olur, SDG yapısını kast ediyorum. Ondan sonra da siyaseten Suriye içerisinde siyasi parti kurar, faaliyetine devam eder. Türkiye'ye düşmanlık yapılmadığı şekilde. Oradaki model farklılığını gözetmek lazım."
i
fadelerini kullandı.
"Sözde değil sahada görülmesi lazım"
"Sözde değil sahada görülmesi lazım"
"Sürecin bütün boyutlarını, bağlantılarını görüyoruz. Kararlılığımızdan vazgeçmiyoruz."
diyen Çelik,
"Süreci yönetmeliyiz bir de sabotajların olmamasını sağlamalıyız. Zihnimiz berraktır. Silah bırakma meselesinin söz olarak ifade edilmesi değil sahada bunun görülmesi lazım."
şeklinde konuştu.
"TSK, MİT ilgili mekanizmaları kuracak, en etkili şekilde çalışacak."
vurgusu yapan Çelik, "
Doğrulama mekanizması kurulacak. Bu ayları geçmeyen bir süreç içerisinde gerçekleşmesi lazım. Öbür türlü sabotaja açık hale gelir. Bizim açımızdan sözlerin tutulmasına dönük şeyler gri alanlar oluşturmak olarak değerlendirilir. Somut ve eksiksiz olarak bunun gerçekleşmesi gerekiyor.
" dedi.
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