AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK'nın günler içerisinde silah bırakmasını bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın günler içerisinde silah bırakmasını beklediklerini söyledi.

Sözcü Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Kıbrıs Türklerinin kimsenin yok sayamayacağını ifade eden Çelik, "KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol yok." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin de konuşan Çelik, saldırıyı bir kez daha lanetlediklerini belirterek, "O saldırıyı sadece Özel'e değil topyekûn siyasetimize, demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de konuşan Ömer Çelik, bu hedefin adım adım bölgeye de yayılacağını söyledi.

Çelik, terör örgütü PKK'nın günler içerisinde silah bırakmasını beklediklerini belirterek, "PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıbrıs davası bizim için önemli.

Kıbrıs Türklerini kimse yok sayamaz.

KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol yok.

Sırrı Süreyya Önder'i dün ebediyete uğurladık.

"Sonuca ulaşalım sonra sağlığımla ilgilenirim" diyordu.

Sırrı Süreyya'nın hatırasına güçlü bir gönderme yapmış olacağız, hatırasını yaşatmış olacağız.

CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e alçakça bir saldırı yapıldı.

Saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

Siyaset kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik ve beraberlik içerisinde olması son derece kıymetlidir.

O saldırıyı sadece Özel'e değil topyekûn siyasetimize, demokrasimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz.

Terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye...

Terörsüz Türkiye hedefimiz bölgeye de adım adım yayılacaktır.

PKK'nın tüm unsurlarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmesi bir dönüm noktası olacaktır.

Böylece vekalet savaşlarıyla bölgeye hükümranlık kurmak isteyenlerin elinden bu imkan alınacaktır.

Günler içerisinde PKK'nın silah bırakmasını bekliyoruz.







