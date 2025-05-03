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İşte Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti: Tabutumun ardından oku

İşte Sırrı Süreyya Önder’in vasiyeti: Tabutumun ardından oku

Semih Bozkuş
23:483/05/2025, Cumartesi
G: 4/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yazar ve senarist Tarık Tufan, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyetini açıkladı.
Yazar ve senarist Tarık Tufan, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyetini açıkladı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren tedavi sürecinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü roman yazarı Tarık Tufan, Önder'in katıldıkları bir cenaze töreninde kendi tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz için kaleme aldığı “Naat-ı Nebevi”nin okunmasını vasiyet ettiğini açıkladı. Tufan, yakın zamanda hastanede ziyaret ettiği Önder’in “film çekelim” teklifine “el hükm-ü lillah” yanıtını verdiğini de aktardı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili
Sırrı Süreyya Önder
, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından devlet erkanından ve siyasilerden taziye mesajları paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da Önder'in vefatından derin üzüntü duyduğunu, onun da emek verdiği terörsüz Türkiye hedefine yakın zamanda ulaşılacağını belirtti.

Önder’in vefatı, siyasi arenada ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açarken, vasiyeti de ortaya çıktı.

"Tabutumun ardından Şeyh Galip'in naatını okuyun"

Yazar ve senarist Tarık Tufan
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Önder'in katıldıkları bir cenazede, tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için yazdığı naatın okunmasını istediğini söyledi.
Tufan, rahatsızlığı sırasında hastanede ziyaret ettiği Önder'e, "Yoruldun Sırrı abi, gel film yapalım." dediğini ve bunun karşılığında "
El hükm-ü Lillah
" dediğini de aktardı.

Şeyh Galip'in naatı

Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz (SAV) için kaleme aldığı naatte şu dizeler yer alıyor:

"Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim

Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim

Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim

Menşur-ı “le-amrük”le müeyyedsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim

Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda

Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda

Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da

Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda

Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim

Ol dem ki velilerle nebîler kala hayrân

“Nefsi” deyü dehşetle kopa cümleden efgân

Ye’s ile usâtın ola ahvâli perişân

Destur-ı şefaâtla senindir yine meydân


Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim


Bir gün ki dalup bahr-ı gama fikrete gittim

İlden yitürüp kendümi bî-hodlıga yitdim

İşyânım anıp âkıbetimden hazer etdim

Bu matlaı yâd eyledi bir seyyîd işittim


Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim


Ümmideyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz

Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz

Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz

Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz


Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim


Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma

Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma

Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma

Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma


Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim

Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim"

Önder'in cenaze programı belli oldu

Öte yandan DEM Parti de Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına ilişkin detayları paylaştı.

Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Daha sonra Barbaros Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.



#Şeyh galip
#Naat
#Sırrı Süreyya Önder
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