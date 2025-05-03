TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 18 gün süren tedavi sürecinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü roman yazarı Tarık Tufan, Önder'in katıldıkları bir cenaze töreninde kendi tabutunun arkasından Şeyh Galip'in Peygamber Efendimiz için kaleme aldığı “Naat-ı Nebevi”nin okunmasını vasiyet ettiğini açıkladı. Tufan, yakın zamanda hastanede ziyaret ettiği Önder’in “film çekelim” teklifine “el hükm-ü lillah” yanıtını verdiğini de aktardı.
Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından devlet erkanından ve siyasilerden taziye mesajları paylaşıldı.
Önder’in vefatı, siyasi arenada ve kamuoyunda derin üzüntüye yol açarken, vasiyeti de ortaya çıktı.
"Tabutumun ardından Şeyh Galip'in naatını okuyun"
Şeyh Galip'in naatı
"Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim
Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim
Menşur-ı “le-amrük”le müeyyedsin efendim
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim
Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda
Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da
Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim
Ol dem ki velilerle nebîler kala hayrân
“Nefsi” deyü dehşetle kopa cümleden efgân
Ye’s ile usâtın ola ahvâli perişân
Destur-ı şefaâtla senindir yine meydân
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim
Bir gün ki dalup bahr-ı gama fikrete gittim
İlden yitürüp kendümi bî-hodlıga yitdim
İşyânım anıp âkıbetimden hazer etdim
Bu matlaı yâd eyledi bir seyyîd işittim
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim
Ümmideyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz
Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz
Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim
Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma
Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma
Ez-cümle kulun Gâlib-i pür-cürmü bırakma
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim"
Önder'in cenaze programı belli oldu
Öte yandan DEM Parti de Sırrı Süreyya Önder'in cenaze programına ilişkin detayları paylaştı.
Önder için 4 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.
Daha sonra Barbaros Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşının Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.