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Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk sözler: Bugün barışı konuşmalıydık

Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk sözler: Bugün barışı konuşmalıydık

15:114/05/2025, Pazar
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Özgür Özel'e AKM'de saldırı.
Özgür Özel'e AKM'de saldırı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yaşanan saldırı sonrası açıklama yapan Özgür Özel, "Bugün, Sırrı Süreyya Önder'in aramızdan ayrıldığı bir gün. Bu acının gölgesinde, yaşanan saldırının gündemi değiştirmesine izin vermemeliyiz. Bugün barışı konuşmalıydık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı
Özgür Özel,
Sırrı Süreyya Önder'i anma töreni için gittiği Atatürk Kültür Merkezi'nde saldırıya uğradı.

Özel'i başından yumruklayan 66 yaşındaki S.T. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Özgür Özel ise, saldırının ardından ilk kez açıklama yaptı.





Özel'in konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder’i erken kaybettik. Sadece sazıyla, sözüyle değil, siyasete getirdiği yorumlarla, katkılarla, itirazlarla çok kıymetli bir ismi kaybettik.

"Bugün barışın konuşulması lazım"


Bugün Ceren’i gırtlağım düğümlenerek dinledim. Bugün kim konuştuysa barış, kardeşlik dedi. Bugün barışın konuşulması lazım.

Bugün Türkiye’nin hem terör sorunundan kurtulması, hak ihlallerinin son bulması lazım. Bunların konuşulduğu bir gündü. Birileri bunların konuşulmasını istemediği için o saldırının gerçekleşmesine ön açtılar, yol verdiler.

Bir süredir tehditler alıyoruz. Olay olduktan sonra kızımı, eşimi arayıp devam ediyorum dedim. Bu partinin genel başkanlarına suikast girişimleri oldu. Genel başkanlar hapse kondu, linç girişimine uğradı. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunu zaten göze alıyorsunuz.

"Siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı"


Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş... Arkasından ne çıkarsa çıksın birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.

Hiç kimseye bir kırgınlığım, küskünlüğüm yok. Bu vakitten sonra tehditler, saldırılar bizi yıldıracak olsa biz ölümü göze alıp Cumhuriyet’i kuran partinin genel başkanlığına talip olmazdık. O yumruk bize değmez, canımızı da yakmaz.
#Özgür Özel
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