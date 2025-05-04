Özgür Özel'den saldırı sonrası ilk sözler: Bugün barışı konuşmalıydık

Sayın cumhurbaşkanından bakanlardan, siyasi parti genel başkanlarına herkes arayıp bu saldırıyı kınıyor. Ben de bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Şu partinin mensubuymuş, bu partinin mensubuymuş... Arkasından ne çıkarsa çıksın birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.