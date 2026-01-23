CHP’li vekil ve başkanlara cezaevi tavsiyesi

CHP’nin 16 belediye başkanı yolsuzluk soruşturmalarından tutuklu olarak yargılanıyor. Ana muhalefetin ‘Terörsüz Türkiye’ raporunda bile öncelikli sorunlar arasında gösterdiği tutuklu belediye başkanları, parti içerisinde tartışılmaya devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın yeni baskısı yapılan ‘Silivri Zindanında Hapiste Yatacak Olana Öğütler’ kitabını Meclis'teki CHP'li vekiller ile bazı belediye başkanlarına dağıtması dikkat çekti. İlk baskısını 2021'de yapan kitap o dönemde CHP içinde çok tartışılmıştı. Kitapta, “Cezaevinde en önemli şey çöpünüzü biriktirmeden atmanızdır. Siyasi suçlular çöpe attıklarına dikkat etmelidir. Oradan yeni suçlar çıkabilir. Aşk için yazın, aşkınız için yazın! Hapis, güven, inanç ve sevdayla biter. Özgürlük için, ziyaret günlerine ve ziyaretçilerinize bayram çocukları gibi hazırlanın. Bol bol yazın, not tutun. Yorum yapın. Kitap yazın” gibi ifadeler yer alıyor.