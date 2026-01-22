Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama: CHP'liler hırsızlık kavgasına tutuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyareti sırasında yaşandığı öne sürülen olayları yalanlamıştı.

Özel, "Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" diyerek Aysever’i hedef almıştı.









"HIRSIZIN ELİNİ SIKMAM"

Özgür Özel’in bu çıkışına cevap, Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’dan geldi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dilbaz'ın konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ben hırsızın elini sıkmam' ifadesini kullandığını, ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben 'Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz' sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir.

"MESELE ÜLKESİNİ SOYANLARLA, ÜLKESİNİ SEVENLERİN KAVGASIDIR"

Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur. Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır.









"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, 'olmamış' diyerek korunamaz.

"MÜVEKKİLİM SÖZLERİNİN ARKASINDADIR"

Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."







