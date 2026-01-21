Yeni Şafak
AK Parti’nin İstanbul’da yaptığı afiş kampanyası CHP yönetimini strese soktu

AK Parti’nin İstanbul’da yaptığı afiş kampanyası CHP yönetimini strese soktu

09:0021/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Özel’in her hafta birden fazla noktada proje tanıtım, temel atma veya açılış törenine katılacağı iddila edildi.
Özel’in her hafta birden fazla noktada proje tanıtım, temel atma veya açılış törenine katılacağı iddila edildi.

AK Parti’nin İstanbul’da yaptığı afiş kampanyası CHP’de paniğe sebep oldu. Daha önce “temel atmama” töreni düzenleyen CHP yönetimi temel atma ve toplu açılış yapacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının, İstanbul’daki toplu ulaşım, trafik, su ve otopark zamları, yarım kalan projeler gibi kronikleşen sorunlara dikkat çektiği “Senin hayatından gidiyor” adlı ilan kampanyası CHP’de paniğe sebep oldu.

Şehrin birçok noktasındaki billboard’lara asılan ve CHP’li belediyenin yetersizliğine vurgu yapan afişler, önceki gün MYK toplantısında gündeme geldi.

İLÇE İLÇE AÇILIŞ YAPACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre daha önce rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte ihalesi tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi’ni “temel atmama” töreni yaparak iptal eden CHP yönetimi, bu defa temel atma ve toplu açılış törenlerine yönelecek. Afişlere tepki gösteren CHP kurmayları, AK Parti’nin kampanyasına belediye projeleri ve açılış törenleriyle karşılık vereceklerini söyledi.

İstanbul’daki ilçe mitinglerini şubat ayı itibarıyla belediye açılışlarına döndüreceklerini söyleyen kurmaylar, Özel’in her hafta birden fazla noktada proje tanıtım, temel atma veya açılış törenine katılacağını belirtti. Ayrıca Özgür Özel’in 39 ilçedeki mitingleri tamamladıktan sonra çarşamba günlerini esnaf ve pazar ziyaretleri yaparak geçireceği ifade ediliyor.



