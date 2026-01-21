AK Parti’nin İstanbul’da yaptığı afiş kampanyası CHP yönetimini strese soktu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının, İstanbul’daki toplu ulaşım, trafik, su ve otopark zamları, yarım kalan projeler gibi kronikleşen sorunlara dikkat çektiği “Senin hayatından gidiyor” adlı ilan kampanyası CHP’de paniğe sebep oldu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre daha önce rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile birlikte ihalesi tamamlanan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi’ni “temel atmama” töreni yaparak iptal eden CHP yönetimi, bu defa temel atma ve toplu açılış törenlerine yönelecek. Afişlere tepki gösteren CHP kurmayları, AK Parti’nin kampanyasına belediye projeleri ve açılış törenleriyle karşılık vereceklerini söyledi.