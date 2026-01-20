Yeni Şafak
Kabaktepe'den Özel'in 'ortaklık' iddialarına cevap: Tarihlerle yalanladı

22:3820/01/2026, Salı
Kabaktepe, Özel’in ortaklık iddialarını tarihlerle yalanladı.
Kabaktepe, Özel’in ortaklık iddialarını tarihlerle yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması üzerinden dile getirdiği ortaklık iddialarına AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den yanıt geldi. Kabaktepe, söz konusu ticari ortaklığın 2019 yılında sona erdiğini, 2021’de üstlendiği siyasi görevle ilişkilendirilmesinin ise gerçek dışı olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir soruşturma kapsamında adı geçen Murat Gülibrahimoğlu ile AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ortak olduğu yönündeki açıklamalarına Kabaktepe’den yanıt geldi. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları reddetti.

“Yolsuzluk, yoksunluk ve ilkesizlik çukuru” vurgusu

Kabaktepe paylaşımında, CHP’nin “yolsuzluk, yoksunluk ve ilkesizlik çukurundan” başkalarına iftira atarak çıkmaya çalıştığını ifade ederek, gerçekliğin gerçek gerekçelerle ve gerçek bir şekilde savunulması gerektiğini belirtti.

Tarihlerle açıklama: Ortaklık 2019’da sona erdi

Özgür Özel’in son açıklamasında kendi adının kullanıldığını kaydeden Kabaktepe, bu ifadelerin “yanlış, yalan ve gerçek dışı” olduğunu savundu. Paylaşımında, bahse konu şirketle olan ortaklığının Ağustos 2019’da ticari gerekçelerle sonlandırıldığını belirtti.

Siyasi görevle ilişkilendirme tepkisi

Kabaktepe, Şubat 2021’de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine geldiğini hatırlatarak, 2019 yılında tamamen ticari saiklerle bitirilen bir ortaklığın daha sonra üstlenilen siyasi bir görevle ilişkilendirilmesini eleştirdi.

“Ya iftiracı ya da kandırılıyor”

Kabaktepe, açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ilişkin olarak, “Ya kendisi iftiracıdır ya da ekibi tarafından fena hâlde kandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.




