Kumarda 300 bin dolar kaybetmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan Rabia Karaca, dün savcılığa giderek ek beyanda bulundu. Murat Gülbrahimoğlu ile yaklaşık 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını anlatan Karaca, bu süreçte birçok seyahat gerçekleştirdiklerini belirterek, Almanya/Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya ve Ankara gibi yerlere gittiklerini söyledi. Telefonunda çıkan fotoğrafların bir kısmının bu gezilere ilişkin olduğunu belirten Karaca, Almanya/Münih tatilinde Fatih Keleş, Murat Gülbrahimoğlu, Hüseyin Köksal ve bazı kişilerin kız arkadaşlarının bulunduğunu, kendisinin ise sadece Murat Gülbrahimoğlu ile birlikte olduğunu ifade etti. Karaca, söz konusu seyahatte Gülbrahimoğlu’nun kendisine çok sayıda hediye aldığını, hediyelerin valize sığmadığını anlattı.