Kumarda 300 bin dolar kaybetmiş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca, Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Murat Gülibrahimoğlu ile Almanya, KKTC ve Kapadokya tatilleri hakkında savcılığa ek ifade verdi. Karaca, kumar oynamak için gittikleri Kıbrıs'ta Gülibrahimoğlu'nun 300 bin dolar kaybettiğini söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan Rabia Karaca, dün savcılığa giderek ek beyanda bulundu. Murat Gülbrahimoğlu ile yaklaşık 1,5 sene sevgili olarak ilişki yaşadığını anlatan Karaca, bu süreçte birçok seyahat gerçekleştirdiklerini belirterek, Almanya/Münih, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya ve Ankara gibi yerlere gittiklerini söyledi. Telefonunda çıkan fotoğrafların bir kısmının bu gezilere ilişkin olduğunu belirten Karaca, Almanya/Münih tatilinde Fatih Keleş, Murat Gülbrahimoğlu, Hüseyin Köksal ve bazı kişilerin kız arkadaşlarının bulunduğunu, kendisinin ise sadece Murat Gülbrahimoğlu ile birlikte olduğunu ifade etti. Karaca, söz konusu seyahatte Gülbrahimoğlu’nun kendisine çok sayıda hediye aldığını, hediyelerin valize sığmadığını anlattı.
KUMARDA KAYBETTİ
Kıbrıs’taki bir otele kumar oynamak için gittiklerini anlatan Karaca, Gülbrahimoğlu’nun burada yaklaşık 300 bin dolar kaybettiğini söyledi. Dönüş yolculuğunda uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülbrahimoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit ve Selen Görgüzel’in bulunduğunu belirterek bu hususların telefonunda bulunan fotoğraflarla ispatlanabileceğini savundu.
ÇAKARLI ARAÇLA KAPADOKYA'YA
Ankara üzerinden çakarlı araçlarla Kapadokya'ya gittiklerini ifade eden Karaca, “Murat’ın özel işi nedeni ile kendisi beni korumasına emanet edip ayrıldı. Gece tekrardan yanıma döndü” dedi.