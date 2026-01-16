Uyuşturucu alkol, kumar terörden daha zararlı

Ülkede yapılan her iyi işi taşlamaktan büyük keyif alan bir kesimin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Fildişi kulelerden ahkam kesmeyi pek severler. Basın özgürlüğünü, hak, hukuk, adaleti dillerinden düşürmezler. Ama söz konusu kendi çıkarları olunca savundukları ne kadar ilke varsa çiğnemekten hiç çekinmezler” dedi. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından zaman zaman TRT’nin de nasibini aldığını kaydeden Erdoğan, Ankara’daki susuzluk haberleri nedeniyle TRT’yi eleştiren CHP’ye yüklendi: “Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Ortada, görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı, sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzattılar. Peki ne mi oldu? Günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı. Meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.”