Uyuşturucu alkol, kumar terörden daha zararlı

TRT Genç yayın hayatına başladı. Aile kurumunun saldırı ve kuşatma altında olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin temiz içeriklerinin TRT Genç’le daha da artacağını vurguladı: Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı özendirilmektedir. Uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlıdır. TRT Genç bilhassa bu konuda önemli bir boşluğu dolduracak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'ne katıldı. Sözlerine, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının, gençlere, ailelere, medyaya ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. 31 Ocak'ta yayın hayatına başlamasının 56’ncı yıl dönümünü kutlayacak olan TRT’yi de tebrik eden Erdoğan
TEMİZ İÇERİKLER YAYGINLAŞTIRILMALI
Kamu yayıncısı kimliğiyle TRT'nin bugün çok önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, “Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu, hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin özellikle bir seti olarak karşımızda bulunuyor” diye konuştu. Yayına başlayan TRT Genç kanalını, bu çabaların, gençlere uzanan en somut tezahürlerinden biri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, “Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de malumunuz ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır” ifadelerini kullandı. TRT'nin aile odaklı temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, TRT Genç'le bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inandığını vurguladı.
HER TELEFON KUMARHANE OLDU
Oyunlaştırma stratejisi dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendirilmekte, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında bu illetler geliyor.
UCUZ ALKOL VADEDENLER GÖRMÜYOR
Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Aileler parçalanmakta, nesiller kaybolmakta, istihdama, üretime, eğitime, sağlığa gitmesi gereken kaynaklar insanlık düşmanlarının kanlı dişlilerini ne yazık ki beslemektedir. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, ‘İktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız’ diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur. Zehir tacirlerini çeşitli bahanelerle aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum işte budur. Her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız. Şüphesiz medyada asıl görev, kamu yayıncımız olan TRT'mize düşüyor. Kamu spotlarının ötesine geçen yeni bir anlayışla bağımlılık meselesini irdelemeli, incelemeli, bu sorunun üzerine dirayetle gitmeliyiz. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde TRT öncülük etmeli. TRT Genç'in bilhassa bu konuda önemli bir boşluğu doldurmasını ümit ve arzu ediyorum.
Başkenti kışın ortasında susuz bıraktılar
- Ülkede yapılan her iyi işi taşlamaktan büyük keyif alan bir kesimin olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Fildişi kulelerden ahkam kesmeyi pek severler. Basın özgürlüğünü, hak, hukuk, adaleti dillerinden düşürmezler. Ama söz konusu kendi çıkarları olunca savundukları ne kadar ilke varsa çiğnemekten hiç çekinmezler” dedi. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından zaman zaman TRT’nin de nasibini aldığını kaydeden Erdoğan, Ankara’daki susuzluk haberleri nedeniyle TRT’yi eleştiren CHP’ye yüklendi: “Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Ortada, görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı, sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzattılar. Peki ne mi oldu? Günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı. Meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar.”
SUÇLU HABER YAPAN MI?
- “Dün biri çıkıp insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği için TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı, televizyon kanallarını suçladı. Aynı zatın Genel Başkanı, yönetim zafiyetini kabul etmek yerine itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımı hedef alıyor. Gecenin ayazında vatandaşı su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştiren mi? Medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza.”