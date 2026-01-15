Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okumak isterken komik duruma düştü: 'Sana 1,5 milyon oy avans'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.