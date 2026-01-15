Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okumak isterken komik duruma düştü: 'Sana 1,5 milyon oy avans'

CHP lideri Özel, siyasi söylemi ilkokul seviyesine indirdi. Erdoğan'a meydan okumaya kalkışırken komik duruma düşen Özel, "İstanbul'da seçimleri tekrarlayalım. İstediğini aday yap. Sana 1,5 milyon oy avans veriyorum. Hodri meydan." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye'nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme çağrısında bulunan Özel, siyasi söylemi ilkokul seviyesine indirerek, Erdoğan'a avans vereceğini belirtti.
Özel, "Gel İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirerek İBB seçimlerini yenilemeye karar verelim. Benim adayım belli, Ekrem İmamoğlu. Sen istediğin, en güvendiğin adayı çıkar. Cesaretin varsa İstanbul'a getir, koy sandığı. Bu kadar güveniyoruz kendimize. 1,5 milyon oy avans veriyorum sana, hodri meydan." dedi.