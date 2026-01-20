Bakan Murat Kurum’dan Özgür Özel’e deprem bölgesi yanıtı: 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık gölge etmeyin yeter

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP grup toplantısında deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilerde bulunan CHP lideri Özgür Özel’e karşı, "Asrın İnşası" verileriyle cevap verdi. Bakan Kurum, devletin afet bölgesindeki varlığını vurgulayarak, muhalefetin tutumunu "anlamamakta ve görmemekte ısrar etmek" olarak nitelendirdi.

'455 BİN KONUTLA 11 İLİ AYAĞA KALDIRDIK'

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenen 11 şehirde yürütülen çalışmaları rakamlarla savundu. Özel’in kendi belediye başkanlarına veya milletvekillerine danışması halinde gerçekleri görebileceğini belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor.



455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.



Milletimizin… — Murat KURUM (@murat_kurum) January 20, 2026







