Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Bakan Kurum Hatay'da afet konutlarını inceledi

Bakan Kurum Hatay'da afet konutlarını inceledi

13:4721/12/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Murat Kurum son hazırlıkları yerinde inceledi.
Murat Kurum son hazırlıkları yerinde inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay’da son hazırlıkları yerinde inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; deprem bölgesindeki son konut teslimi 27 Aralık Cumartesi günü Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Bakan Murat Kurum, 455 bininci afet konutu teslim töreni öncesi Hatay’da son hazırlıkları yerinde inceledi.

Cumhuriyet Caddesi’nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, burada basın açıklaması yaptıktan sonra kentte son aşamaya gelen inşa çalışmalarını incelemek için şantiyeleri dolaştı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından video paylaşan Bakan Kurum, "Kardeşlerimizi görmek için geldik, hayır dualarıyla uğurlandık. 27 Aralık’ta yeniden kavuşmak üzere" dedi.

Bir binanın balkonundan Bakan Kurum'a seslenen işçiler, "Binalarımız bitti, sizi çaya bekliyoruz" dedi. Geçen hafta TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Kurum’u eleştiren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit’in "Sanırsınız Çevre Şehircilik Bakanı değil de şantiye şefi" sözlerine atıfta bulunan şantiye şeflerinden biri de Bakan Kurum’un yanına gelerek, "Bir şantiye şefi olarak sizinle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.



#Murat Kurum
#Hatay
#Deprem konutları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 21 Aralık Pazar maç programı