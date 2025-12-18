Yeni Şafak
Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nin adı Anka Toplu Konutları oldu

Depremin simgesi Ebrar Sitesi’nin adı Anka Toplu Konutları oldu

13:1518/12/2025, Perşembe
IHA
Anka Toplu Konutları
Anka Toplu Konutları

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve afet sonrası yeniden imar çalışmaları kapsamında tamamlanan Ebrar Sitesi’nin olduğu bölgedeki konutlara "Anka Toplu Konutları" ismi verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesindeki Ebrar Sitesi yerle bir olmuş yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Yeniden imar çalışmaları kapsamında inşa edilen konut ve iş yerleriyle birlikte bölgede yaşam başladı. Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Konutların büyük bölümünde teslim sürecinin başladığı, ticari bölümlerde ise tamamlanan iş yerlerinde faaliyete geçişlerin sürdüğü öğrenildi. Yeni yapılan yapıların modern ve düşük katlı olarak planlandığı, konutların yanı sıra bölge sakinlerinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte iş yerlerinin de projede yer aldığı belirtildi.


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatları doğrultusunda Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan deprem konutlarının adı Anka Toplu Konutları oldu. Depremzede Emre Dokumacı, "İsim olarak değişti ve artık buralar yeni bir içeriğe karıştı. Ebrar Sitesi olarak biliniyordu artık yeni ismi Anka oldu. Gayet memnunuz yönetimden emeklerine sağlık" diye konuştu. Ramazan Bozdağ ise, "Burada yaşayanlar bu ismi ve bu bölgeyi unutmaz. Anka Toplu Konutları adı ismi çok güzel iyi düşünülmüş" dedi.






