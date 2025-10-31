Depremin simgesi Ebrar Sitesi yeniden doğdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan eski Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut tarafından başlatılan yeniden inşa çalışmaları tamamlandı. Zemin etütlerinden temel kazık sistemine kadar son teknolojiyle inşa edilen yeni Ebrar Sitesi, zemin artı 5 kat olarak planlandı. Projede her blokta fore kazık ve beton perde uygulamalarıyla üst düzey dayanıklılık sağlandığı kaydedildi.









678 konut, 99 iş yeri





Toplamda 678 konut ve 99 iş yeri bulunan sitede, çevre düzenlemesi, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otoparklar da tamamlandı. Yeni yaşam alanında vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturulurken, hem konutların kalitesinden hem de kısa sürede tamamlanmasından dolayı vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.





Vatandaşlardan Selami Özen, "Ebrar Sitesi’nin bu kadar kısa sürede yapılmasını beklemiyorduk. Devletimiz ve ekibi canla, başla gece ve gündüz vardiyalı çalışarak bir an önce depremzedeleri evlerine kavuşturdular" dedi.





Vatandaşlardan Mehmet Çanak ise, "Deprem sonra şehrimizde binalarımız hızla yükseliyor. Şehir ayağa kalkıyor reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz" diye konuştu.







