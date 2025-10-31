Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Slovakya'da kaldırımları kullananlara hız sınırı getirildi

Slovakya'da kaldırımları kullananlara hız sınırı getirildi

09:1031/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.
Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Slovakya'da güvenliği artırmak gerekçesiyle kentsel alanlardaki kaldırımlarda azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi. Politico sitesinin haberine göre, Slovakya parlamentosu, Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören kararı kabul etti.

Kaldırımlarda yayaların güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan değişiklik kapsamında, kentsel alanlarda kaldırımlardaki azami hız, saatte 6 kilometre olarak belirlendi.


Söz konusu hız sınırı, kaldırımları kullanma izni olan yayaların yanı sıra bisiklet, paten ve skuter sürücüleri için de geçerli olacak.


Yasa, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Sosyal Demokrat Parti (SMER) Milletvekili Lubomir Vazny, yaptığı açıklamada, amaçlarının, kaldırımlardaki güvenliği artırmak olduğunu belirtti.


Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisinden (PS) Martin Pekar ise yayalar için skuter veya bisikletlerden ziyade arabaların tehdit oluşturduğunu ve bu kanun değişikliğinin sürdürülebilir ulaşımı cezalandırdığını söyledi.


4 ila 5 kilometre arasında değişiyor

Pekar, "Daha az kaza istiyorsak fiziksel olarak uyması imkansız olan absürt sınırlamalar değil, daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var. Bahsedilen hızda bir bisikletçi dengede kalmakta zorlanır" dedi.


Bir insanın ortalama yürüme hızı genellikle saatte 4 ila 5 kilometre arasında değişiyor. İngiliz Kalp Vakfı ise saatte 6,4 kilometrelik bir hızın, iyi bir fiziksel forma sahip kişiler için orta düzeyde kabul edildiğini açıklamıştı.

#azami hız
#kaldırım
#Slovakya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK BURS SONUÇ TARİHİ 2025: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?