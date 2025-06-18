Depremin unutulmaz simgelerindendi: İşte yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş" dedi.

1 /8 Kahramanmaraş'ta ‘250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni', Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliği ile inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde 19 Haziran'da düzenlenecek.

2 /8 ‘Birlikte Güçlü Yarınlara' temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

3 /8 Tören öncesi Bakan Kurum, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

4 /8 Bakan Kurum, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş" mesajını verdi.

5 /8 İşte, yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntüleri...

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