Ebrar Sitesi müteahhitlerinden Mustafa Timurbanga firari FETÖ üyesi çıktı

Afetzedelere 1 yıl içerisinde teslim edilmesi planlanan konutların yer belirleme, projelendirme ve inşa süreci, ülkemizin önde gelen bilim insanları, bürokratları ve uzmanlarıyla birlikte yürütülüyor. Tarihsel varlığın, kültürel dokunun, demografik yapının, sosyal ve iktisadi birikimin korunması da bu istişare sürecinde etkin bir referans noktası olarak konumlandı.