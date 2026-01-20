MHP Lideri Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet gündemde: Fettahoğulları mührü ve ayetler yer aldı

Türkgün'ün haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin taktığı yüzük de rozetle aynı anlayış ve formda hazırlandı. Dairesel yapıya sahip yüzüğün merkezinde yine Fettahoğulları aile mührü bulunurken, çevresinde hat sanatıyla yazılmış Besmele ve sureler yer aldı. Yüzük, yakut taşları ve özel mine işçiliğiyle süslenirken, yan kısımlarında Devlet Bahçeli tuğralarının yer alması dikkat çekti.Kaynak: MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.