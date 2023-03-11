Çiftçiye yüzde 50’si hibe 2 bin ton gübre

Türkiye’ye örnek olan projelerle çiftçilere her türlü katkıyı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arıcılık ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda proje ile üreticilerin yanında olan Büyükşehir, bu yıl da gübre desteğini sürdürüyor.

80 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, yaklaşık 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibe destekli 2 bin ton zirai gübre (organomineral gübre) desteğinden bu sene meyve üreticiliği yapan 7 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce il genelinde yürütülen, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje doğrultusunda, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl

80 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yüzde 50 hibeli gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle meyve bahçesi alanlarına göre belirlenen yerlere müracaatlarını yapabilecek. Kandıra ilçesindeki çiftçiler, Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına, diğer ilçelerdeki üreticiler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’nin (Valilik yanı, REAL AVM otopark) yeni hizmet binasındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.







