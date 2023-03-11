Bursa atık su arıtmada zirveye oynuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde büyük zarar gören Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için çalışmalara devam ederken diğer tarafından Bursa’daki yatırım ve projelerini de ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atık su Arıtma Tesisinin de temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törendeki konuşmasına deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Bursa’da yapılan çalışmaları da ara vermeden yürüttüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “BUSKİ olarak haklı bir gurura sahibiz. Sudaki kayıp kaçakla mücadelede Türkiye’nin birinci şehri seçildik” dedi.