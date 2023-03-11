Bursa atık su arıtmada zirveye oynuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi’nin de temel atma törenine katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir yandan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde büyük zarar gören Hatay’ın yeniden ayağa kalkması için çalışmalara devam ederken diğer tarafından Bursa’daki yatırım ve projelerini de ara vermeden sürdürüyor. Son olarak Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atık su Arıtma Tesisinin de temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törendeki konuşmasına deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Bursa’da yapılan çalışmaları da ara vermeden yürüttüklerini söyleyen Başkan Aktaş, “BUSKİ olarak haklı bir gurura sahibiz. Sudaki kayıp kaçakla mücadelede Türkiye’nin birinci şehri seçildik” dedi.
YÜZDE 100 ARITMAYA AZ KALDI
Nezih ve temiz bir ortamda güzelliklerle bölgeyi en kısa sürede buluşturacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “İrili ufaklı 130 atık su arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile şehrimizin yüzde 93’ünün atık su arıtımı sağlamaktayız. 2028 yılına kadar 10 adet atık su arıtma tesisini yenileyecek ve 7 adet ileri atık su arıtma tesisinin de yapım işini gerçekleştireceğiz. Bu sayede şehrin yüzde 100 atık suyunun arıtılması gerçekleşmiş olacak. Tesisimiz şimdiden şehrimize, Karacabey’e ve bölgeye hayırlı olsun” diye konuştu.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, yerelde hizmet yağmurunun sürdüğünü dile getirerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.