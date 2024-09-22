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Muş
Çifte acı: Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı 1 ölü 5 yaralı

Çifte acı: Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı 1 ölü 5 yaralı

15:4122/09/2024, Pazar
AA
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Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muş Valiliği'nden açıklama

Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.


Aracın şarampole yuvarlandığını belirten Çakır,
"Maalesef Kulp kara yolunda ilimize gelen araç kaza yaptı. Şehidimizin bir yakını hayatını kaybetti. Diğerleri de yaralı. Yaralılardan birinin durumu ağır"
dedi.

#Muş
#şehit
#trafik kazası

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