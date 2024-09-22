Çifte acı: Muş’ta şehit askerin yakınları kaza yaptı 1 ölü 5 yaralı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın cenaze törenine katılmak için Muş'a gelen yakınlarının içinde bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 21 BF 066 plakalı pikap, Şenyayla bölgesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kara yolunun alt kısmındaki stabilize yola devrilen pikaptaki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muş Valiliği'nden açıklama
Muş Valisi Avni Çakır, şehit Abakay'ın yakınlarının içinde bulunduğu aracın kaza yaptığını söyledi.