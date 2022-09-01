Gündem Cihat Yaycı S-300ler hiçbir zaman hangarda olmadı
ANKARA

Cihat Yaycı: S-300’ler hiçbir zaman hangarda olmadı

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Hangarda dedikleri S-300’leri 2018-2019’da Rus uzmanlar eliyle S-400 seviyesine getirdiler. S-400 aldı diye Türkiye’ye yaptırım uygulanırken Yunanistan’a en ufak ses çıkarılmıyor. S-300’ler hiçbir zaman hangarda değildi” dedi.

Abone Ol Google News
Yasemin Asan Yeni Şafak
Cihat Yaycı: S-300’ler hiçbir zaman hangarda olmadı
S-300

Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı düşmanca tavırlarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. “Hangarda” denilen S-300’lerin 2018-2019 yıllarında versiyonunun yükseltildiğini anlatan Yaycı, “Rus uzmanlar gelerek versiyonunu yükseltmişlerdi. S-300’leri neredeyse S-400 seviyesine getirmişlerdi. Rusların yerleştirdiği bir silah, Ruslarla güncelleştiriliyor ve S-400 seviyesine çıkarılıyor. S-400 aldı diye Türkiye’ye yaptırım uygulanırken Yunanistan’a en ufak ses çıkarılmıyor. S-300’ler hiçbir zaman hangarda değildi” diye konuştu.

Cihat Yaycı
Cihat Yaycı

Türkiye’nin NATO’yu acil toplantıya çağırması gerektiğini kaydeden Yaycı, şunları kaydetti: “Bir NATO üyesi devletin bir NATO üyesi devlete bunu yapması kabul edilemez. Batı Trakya’da anlaşmaların, Adalar Denizi’nde gayriaskeri statüdeki adaların ihlal edildiği belirtilerek NATO acil toplantıya çağırılmalı. Taciz kayıtları NATO’ya sunulduktan sonra Yunanistan’a karşı bir karar çıkmalı.”

MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi
GÜNDEM
MSB: Türk jetleri Yunan S-300 sistemince taciz edildi

Yunanistan savaş istiyor
GÜNDEM
Yunanistan savaş istiyor
Trabzonspor Maxi Gomez ile anlaştı

Trabzonspor Maxi Gomez ile anlaştı
Hz. Ali için çirkin sözler

Hz. Ali için çirkin sözler

​Musa Eroğlu sözleriyle tepki çekti: Suç duyurusu yapıldı.
Mega projede önemli eşik

Mega projede önemli eşik

​Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Selçuk Bayraktar: CHP'li vekillerin bize karşı iftiralarına sessiz kalıyor.

Deniz Harp Okulu Camisi dualarla açıldı.

Otomobil takla attı, camdan fırlayan tıp öğrencisi hayatını kaybetti.

​'Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.'

​İki gün önce evlenmişlerdi, üç kişiden biri hayatını kaybetti.

​Erdoğan: Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar sadece maşadır.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.