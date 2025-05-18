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Çorum'da kayıp olarak 45 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum'da kayıp olarak 45 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu

10:0418/05/2025, Pazar
AA
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Cenaze, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da 12 gündür kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Erdal Şen, Çalyayla köyü yakınlarında bir ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.


Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Çorum'un Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yapmıştı.


İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.




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