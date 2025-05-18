Çorum'da kayıp olarak 45 yaşındaki adam ormanlık alanda ölü bulundu

Yakınlarının 5 Mayıs'ta yaptığı kayıp ihbarının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında jandarma ekipleri, Erdal Şen'i (45) Çalyayla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

Şen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, Şen'i bulmak için arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle açık arazide arama kurtarma çalışması başlatmıştı.