Bursa'da emekli öğretmen ölü bulundu.

İznik ilçesinde dün saat 10.00'da evden ayrılan Sami Girgin (76) bir daha eve dönmeyince ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve arama kurtarma ekipleri, yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Boyalıca Badaş mevkiinde arabalara otostop çektiği tezpit edilen Girgin için vatandaşlardan da yardım istendi.