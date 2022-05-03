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CTE'den 'Hasta tutukluya ölüm tehdidi' iddialarına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden (CTE), Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hasta tutuklu Naif İşçi'nin "ölümle tehdit edildiğine" ilişkin haber ve paylaşımların tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluştuğu bildirildi. Yapılan açıklamada, "İncelemeler neticesinde, habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır" denildi.

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Haber Merkezi AA
CTEden Hasta tutukluya ölüm tehdidi iddialarına yalanlama
Arşiv

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan "Hasta tutuklu Naif İşçi'ye ölüm tehdidi" başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İddialar üzerine yapılan inceleme sonucu adı geçen kişinin, Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak barındırıldığı belirtilerek "Habere konu olan durumun başka bir hükümlü ile arasında geçen bir olaya dayandığı ve iki hükümlü hakkında da adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı, hükümlülere 'kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak' suçundan disiplin cezası verildiği anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

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"BU TÜR İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

İdari soruşturmada, hükümlü İşçi'nin verdiği savunmada herhangi bir kişiden şikayetçi olmadığını beyan ettiği bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurum personeli hakkında da şikayeti bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve kurum uygulamalarıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Gerçeklikten uzak ve kurumlarımıza yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür iddialara itibar edilmemelidir."

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