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Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti: 24 saat yaşayan bir kompleks olup ülkemize hizmet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşası devam eden Basketbol Gelişim Merkezi'nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ziyareti sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Önümüzdeki yılın mart ayında bu tesisi hizmete açacağız." dedi. Merkezin sadece maç oynanan bir yer olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi ile ülkemize hizmet verecek. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

18:31 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi Şantiyesi'nde açıklamalarda bulundu.
"Mart 2024'te Türk basketboluna kazandıracağız."
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Turnuvalar, organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak faaliyet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği bir salon olacak"
ifadelerini kullandı.

"Muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni tesisimiz her açıdan göz kamaştıran bir spor tesisi olarak planlandı. TOKİ başkanlığımız süratle çalışmalarına başladı. 2021 senesinin Kasım ayında ihalesi yapılan inşaat projesinde çok önemli mesafe sağladık.

Burası sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi ile ülkemize hizmet verecek. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.

Sağlam, güvenli UEFA standartlarına sahip tesisimizin çalışmaları devam ediyor. 10 bin kişilik spor salonu yer alıyor. 3 adet altyapı salonu bulunuyor. 1 otel ve kamp merkezimiz mevcut. Ulaşım hatlarına ve surlarına uyumlu mimarisi olan yapı 22 bin metrekare yeşil alana sahiptir.

24 saat yaşayan bir kompleks olacak, gelecek yıl mart ayında hizmete girecek

Mart 2024'te Türk basketboluna kazandıracağız. Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Turnuvalar, organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak faaliyet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği bir salon olacak.

"Faal sporcu sayımız 4 milyon 314 bine çıktı"

Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Turnuvalar, organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak faaliyet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği bir salon olacak. 21 yılda Türkiye'nin spor altyapısına verdiğimiz önem herkesin malumudur. Ülkemizdeki spor tesisimizi 4 bin 340'a yükselttik. Atletizm pistlerini 59'a, yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 62'ye çıkardık. Spor salon sayısını 904'e getirdik. Faal sporcu sayımız 4 milyon 314 bine çıktı. Spor kulübü sayısı 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin başarı grafiği yükseliyor. Paris Yaz Olimpiyatları hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Basketbol Gelişim Merkezi
#İstanbul
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